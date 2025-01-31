63 yaşındaki adam 4 yıldır bir oyukta yaşıyor: Falezlerde yemek pişiriyor, kedilere yuva oluyor
Antalya'nın falezlerindeki tarihi surlarda bulunan bir oyukta 4 yıldır hayatını sürdüren 63 yaşındaki Hüseyin Urlu, sade hayatı ve hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. İnsanlardan gördüğü kötülüklerden uzaklaşıp kendisini kedilere adadığını dile getiren Urlu, “Gideceğimiz yer iki metre toprak, iki metre kefen. Dünya senin olsa neye yarar? Başka bir şey götüremiyoruz ki” şeklinde konuştu.
Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki falezlerdeki tarihi surlarda oluşan bir oyuğa Atatürk'ün yer aldığı Türk bayrağı asan Hüseyin Urlu, yaşam alanı hale getirdiği yerde sokak kedileriyle birlikte yaşıyor.