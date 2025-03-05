63 yaşındaki adam ceviz kabuğundan tasarlıyor: Babasından öğrendiği sanatı yaşatıyor
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan ortopedik engelli 63 yaşındaki Melih Akın, ceviz kabukları ile geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hediyelik eşyalara dönüştürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığında memur olarak görev yapan Akın, 25 yıl önce emekli olarak Babaeski ilçesine yerleşti.
Boş zamanlarını değerlendirmeye karar veren Akın, Babaeski Gençlik Merkezi'ne gelerek dedesi ve babasından öğrendiği ceviz işleme sanatını burada sürdürüyor.