63 yaşındaki adam ceviz kabuğundan tasarlıyor: Babasından öğrendiği sanatı yaşatıyor

Melih Akın, AA muhabirine, yaşamı boyunca sanatın içinde olduğunu, hobi olarak başladığı çalışmasının büyük beğeni gördüğünü söyledi.



Dünyayı ceviz kabuğuna sığdırmaya çalıştığını anlatan Akın, "Hareket kısıtlılığımdan dolayı, yaşımız da geldi, dünyamı daha küçültmek istedim. Bazı ürünleri biraz daha minyatür hale getirip, hani derler ya 'Ceviz kabuğunun içine ne sığar?' ben de 'Şu cevizin içi ne kadar geniş, biz oraya bir şeyler koyalım' diye düşündüm. Ceviz kabuğunu zedelemeden açarak içine bir dünya yerleştirdim. Cevizin kapısı açıldığında orada nelerin yaşandığını, nelerin olabileceğini cevizin içine aktarmak istedim." diye konuştu.





