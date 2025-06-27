63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor

Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki Hatice Avcı, engeli nedeniyle 2'nci kattaki dairesine 20 dakikada ellerine giydiği terliklerle emekleyerek çıkıyor. Oldukça zorlanan Avcı, engelli asansörü yapılmasını talep ediyor.

63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor - 1

Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Hatice Avcı gayet sağlıklıyken, 3 yaşında geçirdiği çocuk felci sonrası engelli hale geldi. Yaklaşık 63 yıldır yürüyemeyen Avcı, babasından kalan aile apartmanının 2'nci katında bulunan dairesinde yaşıyor.

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63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor - 2

2 sene önce yardımlar sonucunda alınan akülü tekerlekli sandalye ile dışarı çıkıp gezebilen Avcı, daha önce ise hayatının oldukça zor olduğuna dikkat çekti. 6 bin TL'lik yetim maaşı ile geçinen ve bekar olan, kadın tek başına yaşıyor.

63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor - 3

Akülü tekerlekli sandalyesini apartmanın giriş kısmına bırakan yaşlı kadın, emekleyerek 2'inci kattaki dairesine 20 dakikada çıkabiliyor. Taşlar batmasın diye ellerine terlik giyen Avcı, kışın ise soğuk zeminde oldukça üşüdüğünü belirtti.

İkinci kata çıkışını kolaylaştıracak bir engelli asansörü yapılmasını her şeyden çok istediğini belirten, elleri ve ayakları sürünmekten nasır tutan kadın yaşlı kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor - 4

Başından geçen süreci anlatan 66 yaşındaki Hatice Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"3 yaşında yürümüşüm, sonra tutulmuşum. Çocuk felci, iğne felci geçirmişim. 63-64 senedir böyle sürünüyorum. Tekerlekli sandalyenin aküsünü bulursam hayatımı devam ettiriyorum, bulamazsam evin içinde duruyorum. Babamın 6 bin TL'lik yetim aylığını alıyorum, onunla geçiniyorum. Ev de babamdan kaldı ama ortaklı.''

63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor - 5

''AYAKLARIM ÜŞÜYOR''

''Çok zor oluyor, emekleye emekleye çıkıyorum. Sürekli duraklıyorum. Mesela 5 dakikada gideceksem, 15-20 dakikada anca çıkıyorum. Hele kışın inip hiç çıkamıyorum, ayaklarım üşüyor. Çok hızlı gidemem, sürünüyorum. Çocuk gibi emekliyorum. İhtiyacım olduğunda çıkıp getiriyorum ama akü bittiğinde bunu yapamıyorum. Akü bittiğinde benim onu almaya da gücüm yetmiyor. Bunu da belediyeden istedim, onlar verdi. Ben kaç senedir içerideydim, daha 2 senedir geziyorum. İhtiyacım olduğunda çıkamazsam komşulara merdivenden tembih ediyorum, balkondan poşete koyup veriyorlar. Bir engelli araba asansörü olsa iyi olur. Bunun için yardım istiyorum.''

63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor - 6
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