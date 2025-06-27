63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor

''AYAKLARIM ÜŞÜYOR''

''Çok zor oluyor, emekleye emekleye çıkıyorum. Sürekli duraklıyorum. Mesela 5 dakikada gideceksem, 15-20 dakikada anca çıkıyorum. Hele kışın inip hiç çıkamıyorum, ayaklarım üşüyor. Çok hızlı gidemem, sürünüyorum. Çocuk gibi emekliyorum. İhtiyacım olduğunda çıkıp getiriyorum ama akü bittiğinde bunu yapamıyorum. Akü bittiğinde benim onu almaya da gücüm yetmiyor. Bunu da belediyeden istedim, onlar verdi. Ben kaç senedir içerideydim, daha 2 senedir geziyorum. İhtiyacım olduğunda çıkamazsam komşulara merdivenden tembih ediyorum, balkondan poşete koyup veriyorlar. Bir engelli araba asansörü olsa iyi olur. Bunun için yardım istiyorum.''