63 yıldır sürünen Hatice teyzenin yürek yakan dramı: Aylık 6 bin TL ile geçiniyor
Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki Hatice Avcı, engeli nedeniyle 2'nci kattaki dairesine 20 dakikada ellerine giydiği terliklerle emekleyerek çıkıyor. Oldukça zorlanan Avcı, engelli asansörü yapılmasını talep ediyor.
Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Hatice Avcı gayet sağlıklıyken, 3 yaşında geçirdiği çocuk felci sonrası engelli hale geldi. Yaklaşık 63 yıldır yürüyemeyen Avcı, babasından kalan aile apartmanının 2'nci katında bulunan dairesinde yaşıyor.