64 yıldır bu mesleği yapıyor ama dertli: Kimse bu işi öğrenmek istemiyor, çırak bile bulamıyorum
Kütahya'da 64 yıldır terzilik yapan 76 yaşındaki Zeki Alhan, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Çırak bulmakta zorlandığını dile getiren Alhan, "Mesleğimiz bir zamanlar çok revaçtaydı. Şimdi kimse bu işi öğrenmek istemiyor. Oysa meslek insanı aç bırakmaz, her zaman bir altın bileziktir" dedi.
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde 64 yıldır terzilik yapan Zeki Alhan, mesleğine olan bağlılığını ve bu süreçte yaşadığı değişimleri anlattı. Mesleğe çırak olarak başladığını ve yıllar içinde işini severek yaptığını belirten Alhan, "Mesleğimiz bir zamanlar çok revaçtaydı. Çıraklık yapmak isteyenler sıraya girerdi. Şimdi kimse bu işi öğrenmek istemiyor. Oysa meslek insanı aç bırakmaz, her zaman bir altın bileziktir" dedi.