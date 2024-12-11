64 yıldır bu mesleği yapıyor ama dertli: Kimse bu işi öğrenmek istemiyor, çırak bile bulamıyorum

''MESLEK BİTTİ AMA TERZİSİZ DE OLMUYOR''

Terzi Zeki Alhan, mesleğini devredecek bir çırak bulamadığını belirterek, "Kendi oğlum ve torunum bile bu işi yapmak istemiyor. Gençler masa başı iş istiyor, zahmete katlanmak istemiyor. Meslek bitti gidiyor ama terzisiz de olmuyor. Hazır giyimde bile hata çıkıyor, yine terziye gelmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gençlere meslek sahibi olmaları yönünde tavsiyede bulunan Zeki Alhan, "Meslek sahibi olmak hayat boyu geçerli bir şeydir. Masa başı iş her zaman bulunmaz ama bir mesleğiniz varsa her yerde iş bulabilirsiniz. Gençler ana baba parasını tüketmek yerine meslek öğrenmeli" dedi.