648 gram doğdu, 3 ay yoğun bakımda kaldı: Umut bebek hayata tutunmayı başardı

3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Umut bebeğin dünyaya geldikten sonra sağlıkla yaşamaya devam etmesi için çalışan ekibin başında bulunan Yeditepe Üniversite Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, Umut bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Filiz Bakar, Umut bebeğin yaşama tutunma hikayesiyle ilgili şunları anlattı:

“Bazen anne veya çocuk için riskli bir durum olduğunda doktor erken doğum kararını verebiliyor. Umut bebekte de öyle oldu. Annede ağır mantar enfeksiyonu vardı, eğer bebeği içeride tutsaydık, annenin hayatını riske atmış olacaktık. Umut bebek 3 ay yoğun bakımda kaldı, zorlu bir süreç atlattı. Ama bu haftada doğan bebeğe göre iyi bir süreç izledik. Şimdi sağlığı çok iyi, kalıcı hasar gösteren bir belirtimiz yok. Ama tabi ki takibimize devam edeceğiz. Umudumuz nörolojik açıdan da ileride sağlıklı olarak bu süreci tamamlaması yönündedir.”