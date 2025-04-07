648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim"

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geçtiğimiz günlerde 648 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti. İşletmenin tutuklanan sahiplerinden K.Y. ifadesinde, zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmediğini iddia etti. Bir diğer işletme sahibi E.T.'nin ise "Benim sosum bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir." dediği öğrenildi.

648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim" - 1

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan işletmeden 1 Nisan'da farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurmuştu. 646 kişi müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Tavuk dönerden zehirlenenler yaşadıklarını anlattı

TÜRKİYE HABERLERİ

648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim" - 2

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ, SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iş yeri sahipleri E.T. (35) ve K.Y. (36) sevk edildiği mahkemede tutuklandı. İş yeri mühürlenirken, alınıp teste gönderilen numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim" - 3

"YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE TAVUK DÖNER SATIŞI YAPILDI"

Öte yandan gözaltına alınıp işlemlerinin ardından tutuklanan 2 işletmecinin ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde Ramazan Bayramı boyunca iş yerinin kapalı olduğunu ve kurallara uyduklarını iddia eden işletmeci K.Y., şunları söyledi:

"Son 2 günde yaklaşık 2 bin kişiye tavuk döner satışı yapıldı. Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu, kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Biz zaten bozulmuş ürünü iş yerinde satmayız."

648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim" - 4

"SOSUM SEKTÖRE FARKLI BİR LEZZET GETİRMİŞTİR"

İşletmeci E.T. ise ifadesinde her zaman hijyen kurallarına dikkat ettiklerini öne sürerek "Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır bu sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım." dedi.

648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim" - 5

"Benim Hatay usulü sosum, bu sektöre farklı bir tat ve lezzet getirmiştir." diyen E.T., "Tavuk bozuk olsaydı zaten yapılış aşamasından kendini belli ederdi; bütün aşamalarda bulunduğum için de bozuk olduğunu anlardım." ifadelerini kullandı.

648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim" - 6

"SIKINTILI HASTAMIZ YOK"

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran kişiler hakkında açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Şu anda sıkıntılı bir hastamız yok. Panik havasıyla yapılan başvurular da çok, ancak yoğun bakımda hastamız yok. Herhangi bir sıkıntılı hastamız da yok." diye konuştu.

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