648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim"
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geçtiğimiz günlerde 648 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti. İşletmenin tutuklanan sahiplerinden K.Y. ifadesinde, zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmediğini iddia etti. Bir diğer işletme sahibi E.T.'nin ise "Benim sosum bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir." dediği öğrenildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan işletmeden 1 Nisan'da farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurmuştu. 646 kişi müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.