648 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci konuştu: "Sektöre lezzet getirdim"

"YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE TAVUK DÖNER SATIŞI YAPILDI"

Öte yandan gözaltına alınıp işlemlerinin ardından tutuklanan 2 işletmecinin ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde Ramazan Bayramı boyunca iş yerinin kapalı olduğunu ve kurallara uyduklarını iddia eden işletmeci K.Y., şunları söyledi:

"Son 2 günde yaklaşık 2 bin kişiye tavuk döner satışı yapıldı. Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu, kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Biz zaten bozulmuş ürünü iş yerinde satmayız."