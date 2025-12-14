65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu. Felaketi yaşadığı yerde şimdi çalışıyor
14.12.2025 12:07
DHA
Kağıthane'de bir kuaförde çıkan yangında ağır yaralanan Engin Buğra İskender, 65 kez ameliyat geçirdi. 12 gün boyunca uyutulan genç, normal hayatına döndü ve babasına ait olayın yaşadığı kuaförde tıraş yapmaya başladı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kuafördeki yangında vücudu yanan 15 yaşındaki Engin Buğra İskender, geçirdiği 65 ameliyat sonrası yaşama tutundu.
Olay, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre akşam saatlerinde arkadaşlarıyla kuaförde vakit geçiren Engin Buğra İskender, çay demlemek için çaydanlığa su koydu.
Ancak çocuk arkadaşlarıyla sohbete dalıp çaydanlığı ocakta unuttu. Ocaktaki çaydanlığın patlaması sonucu mutfakta yangın çıktı.
Buzdolabına da sıçrayan yangının büyümesi üzerine Engin Buğra İskender, lavabodan su alıp yangını söndürmek istedi; ancak büyüyen yangın çocuğun kıyafetlerine sıçradı.
PATLAYAN ÇAYDANLIK, BUZDOLABINI YAKTI
Çocuk üstünde eriyen kıyafetlerin vücuduna yapışması sonucu ağır yaralandı.
Arkadaşlarının dışarı çıkardığı Engin Buğra İskender, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan çocuk ilk tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan çocuğun bilincinin kapalı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri kuaförde çıkan yangını söndürdü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonrası yaptığı kontrollerde, ilk belirlemelere göre çaydanlıktan başlayan yangının buzdolabına sıçrayarak büyüdüğü tespit edildi.
65 AMELİYAT GEÇİRDİ, 12 GÜN UYUTULDU
Genç Engin, tedavi sürecinde 65 kez ameliyat edildi. Bu süreçte 12 gün boyunca uyutulan Engin, yaşama tutundu.
Yaşadıklarını anlatan genç, "Biraz acılı geçti. Hep narkoz, hep narkoz. Ben zaten küçüklüğümden beri öyle bir yılma bende yok. Ben mesela motosiklet sürerken işte kaza yaptım mesela parmağım işte şuradan koptu mesela yani tekrar yerine diktiler yani ben yine motosiklet sürdüm yine yılmadım." diye konuştu.
Olayın yaşandığı kuaför dükkanında çalışmaya başlayan Engin, şöyle devam etti:
"- Hiç umursamıyorum yüzümdeki, kolumdaki, vücudumdaki izleri. Şükürler olsun benim arkadaşlarım yanımda. Olmasa da sonuçta başka arkadaşlar var, başka şeyler var, başka çevre var.
- Onların mesela arkadaş çevresi yapıp tekrar aynı hayatın eski hayatına dönebilir. Bu mücadeleyi kesinlikle bırakmasınlar. Ben bırakmadım yılmadım hala da devam ediyorum."