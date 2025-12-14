65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu. Felaketi yaşadığı yerde şimdi çalışıyor

Olayın yaşandığı kuaför dükkanında çalışmaya başlayan Engin, şöyle devam etti:

"- Hiç umursamıyorum yüzümdeki, kolumdaki, vücudumdaki izleri. Şükürler olsun benim arkadaşlarım yanımda. Olmasa da sonuçta başka arkadaşlar var, başka şeyler var, başka çevre var.

- Onların mesela arkadaş çevresi yapıp tekrar aynı hayatın eski hayatına dönebilir. Bu mücadeleyi kesinlikle bırakmasınlar. Ben bırakmadım yılmadım hala da devam ediyorum."