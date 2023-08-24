65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım devam edecek mi?
65 yaş üstü vatandaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanım uygulaması son günlerde tartışma konusu oldu. Özel Halk Otobüsleri artan maliyetleri gerekçe göstererek bazı şehirlerde 15 Ekim'de uygulamayı sonlandıracağını duyurdu. Konuya dair ilgili Bakan'dan açıklama gelmişti. Son olarak ise İBB'den açıklama yapıldı. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım devam edecek mi?
Halk otobüsü birlikleri artan maliyetleri gerekçe göstererek 15 Ekim'de uygulamayı sonlandıracağını duyurmuştu. Bunun üzerine devlet desteği yüzde 50 oranında artırıldı ancak bu da yeterli bulunmuyor. Yeni talep, 75 yaşına kadar indirimli, 75 yaşından büyük vatandaşların ise ücretsiz kullanması. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bir açıklama yaparak konunun kanunla düzenlendiğini hatırlattı. İşte, 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son gelişmeler...