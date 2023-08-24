65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım devam edecek mi?

65 yaş üstü vatandaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanım uygulaması son günlerde tartışma konusu oldu. Özel Halk Otobüsleri artan maliyetleri gerekçe göstererek bazı şehirlerde 15 Ekim'de uygulamayı sonlandıracağını duyurdu. Konuya dair ilgili Bakan'dan açıklama gelmişti. Son olarak ise İBB'den açıklama yapıldı. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım devam edecek mi?

65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım devam edecek mi? - 1

Halk otobüsü birlikleri artan maliyetleri gerekçe göstererek 15 Ekim'de uygulamayı sonlandıracağını duyurmuştu. Bunun üzerine devlet desteği yüzde 50 oranında artırıldı ancak bu da yeterli bulunmuyor. Yeni talep, 75 yaşına kadar indirimli, 75 yaşından büyük vatandaşların ise ücretsiz kullanması. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bir açıklama yaparak konunun kanunla düzenlendiğini hatırlattı. İşte, 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım devam edecek mi? - 2

ÖHO SAHİPLERİNDEN YENİ TALEP

Özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteğinin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 50 artırıldığını söyledi. Ancak otobüs sahiplerine göre bu yeterli değil.

Devletten destek beklediklerini belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, "Biz kamu bütçesi kullanmıyoruz. Sadece yolculuk gelirleriyle bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Bir otobüsün maliyeti hesaplanabilir, yarısını devlet karşılar yarısını esnaflarımız fedakarlık yapmış olur. Sadece istanbul'da 2022 yılında ücretsiz binişlerin maliyeti 1 milyar liranın üzerinde. Biz zor durumda olan esnaflarımızın hakları bir şekilde karşılansın istiyoruz" dedi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin yeni bir formülü de var. Birliğin talebi, toplu taşımayı, 65 ila 75 yaşındakilerin indirimli, 75 yaşından büyük vatandaşların ise ücretsiz kullanması.

Birlik yöneticilerinin bakanlık ve belediye yetkileriyle yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuç kararda etkili olacak.

65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım devam edecek mi? - 3

BAKAN GÖKTAŞ NE DEMİŞTİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu."

65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? İstanbul'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım devam edecek mi? - 4

İBB'DEN UYGULAMA DEVAM EDECEK AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamasının İstanbul'u etkilemediğini, 65 yaş üstündekilerin kentte özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.

Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.

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