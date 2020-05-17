65 yaş üstüne ikinci sokak izni

BAKAN KOCA'DAN UYARI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıkacaklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Corona virüse karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin rolünün büyük olduğunu vurgulayan Koca, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun" uyarısında bulundu.