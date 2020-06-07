65 yaş ve üzeri "kısıtlamasız pazar"da yeniden sokaklarda
Türkiye 8 hafta sonra ilk kısıtlamasız pazar gününü yaşıyor. Havanın da güzel olmasıyla sokaklar oldukça kalabalık... 65 yaş üstü ekiz haftanın ardından ilk kez kısıtlama olmayan bir günde sokağa çıktı.
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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.06.2020 - 15:27
Türkiye'de sekiz hafta sonra ilk defa kısıtlamasız bir haftasonu yaşanıyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sahillerde ve yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkarıyor.
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