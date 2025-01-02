65 yaşındaki adamın hayatını kabusa çeviren olay: 10 kattan fazla büyüyen midesi doktorları bile şaşırttı
Amasya'da yediği katı yemeklerden sonra karnı şişip kusan 65 yaşındaki adam, çocukluğundan bu yana yaşadığı sorundan ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu. Midesinin nadir görülen bir şekilde 10 kattan fazla büyümesi doktorları bile şaşırttı.
Çiftçilikle geçimini sağlayan Hamza Özcan, katı gıdaları yedikten 10 dakika sonra kusuyordu. Hayatını kabusa çeviren sorununa yıllardır çare bulamayınca hastaneye başvurdu.