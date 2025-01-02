65 yaşındaki adamın hayatını kabusa çeviren olay: 10 kattan fazla büyüyen midesi doktorları bile şaşırttı

"KARNI HAMİLE GİBİ ŞİŞMİŞTİ"

Yetişkinlerde çok nadir görülen bu durumla genelde yeni doğan bebeklerde karşılaşılması üzerine hemen müdahale edildiğini anlatan Doç. Dr. Pirhan, “20 yıllık genel cerrahi uzmanıyım. Bu benim gördüğüm ikinci vaka. Hastamızın karnının içinin yarısından fazlası mide dokusu şeklindeydi. Hamile bir bayan gibi şişliği vardı. Şimdi karnı dümdüz oldu. Hatta kaburga uçları bile görünüyor diye konuştu.