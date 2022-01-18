65 yaşındaki kadın çoban hayvanlarına evladı gibi bakıyor

Evladı gibi baktığı hayvanlarına 'Kızım', 'Oğluşum' ve 'Güzellerim' diye hitap eden, Budak, hayvanların süt ve peynirinden elde ettiği gelirle de hem hasta kocasına bakıyor hem de farklı işlerde çalışan oğullarına maddi destek oluyor.