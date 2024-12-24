65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı!
Tunceli’de köyde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak’a komşusunun olduğunu öne sürdüğü 7 köpek saldırdı. Bacağında, kolunda, sırtında ve kaşında diş izleri bulunan Tokmak’ın vücuduna 50 dikiş atıldı.
Tunceli'nin Güleç köyünde dün gece hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden Hikmet Tokmak'a, komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı.
Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı.