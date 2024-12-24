65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı!

Tunceli’de köyde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak’a komşusunun olduğunu öne sürdüğü 7 köpek saldırdı. Bacağında, kolunda, sırtında ve kaşında diş izleri bulunan Tokmak’ın vücuduna 50 dikiş atıldı.

65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı! - 1

Tunceli'nin Güleç köyünde dün gece hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden Hikmet Tokmak'a, komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı.

Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı! - 2

Tokmak, köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan Tokmak’ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı.

65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı! - 3

Tokmak, komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı! - 4

"NEREDEYSE ÖLECEKTİM"

Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim." dedi.

65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı! - 5
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