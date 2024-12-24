65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı: Vücuduna 50 dikiş atıldı!

"NEREDEYSE ÖLECEKTİM"

Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim." dedi.