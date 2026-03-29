65 yılın en kurak döneminde kurumuştu. Şimdiyse baraj taşmasın diye su tahliyesi yapılıyor

“İnşallah vatandaşlarımız, çiftçilerimiz de çok bereketli bir yıl geçirecek.” diyerek temennide bulunan Mehmet Yalçın, şu bilgileri de paylaştı:

“Yayladağı biliyorsunuz Yayla çileğiyle meşhurdur. Çilek de su isteyen bir bitki ve şu an bu yağışlarla birlikte ekim tekrar dört yıl önceki gibi 4 bin dekarın üzerine çıkmış oldu. Yayladağı barajımızın 6.4 milyon metreküp kapasitesi var ve diğer bir önemi ise içme suyumuzu karşılıyor. Buradan Samandağ bandı özellikle Karaköse bölgesine Yayladağı Barajı'nın yüzde 6'sı içme suyu olarak veriliyordu. Bu konuda içme suyu sıkıntısı da barajımızın doluluğundan dolayı bu sene yaşamayacağız. Yağışlarımız da hala devam ediyor. Hatta 1994 yılından beri en büyük yağışları alıyoruz.”