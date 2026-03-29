65 yılın en kurak döneminde kurumuştu. Şimdiyse baraj taşmasın diye su tahliyesi yapılıyor
29.03.2026 09:21
İHA
Hatay'da son 65 yılın en kurak yılında tamamen kuruyan baraj, son 3 aydaki yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da, geçen yıl son 65 yılın en kurak yılı yaşandı. Kuraklıktan etkilenen Yayladağı Barajı'nda su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı ve neredeyse baraj tamamen kurudu.
Geçen yıl kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte 2026 yılının ilk 3 ayındaki yağışlar Yayladağı Barajı'nı yüzde 100 doluluk oranına ulaştırdı.
Yayladağı ilçesinde içme suyunda ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan Yayladağı Barajı, geçen yıl kuraklık nedeniyle çiftçiler üzerken bu yıl yağışlarla dolunca çiftçiyi mutlu etti. Geçen yılki kuraklıktan eser kalmayan ve su seviyesi yüzde 100 olan barajdaki doluluk havadan da görüntülendi.
"TAHLİYEDEN SU TAŞIYOR"
Son 65 yılının en kurak yılının yaşanmasıyla çok zorlandıklarını ve 2026 yılında yağışların bereketli olmasıyla barajın dolduğunu söyleyen Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, “Bu yıl mevsimsel olarak çok bereketli bir yılı geçirmiş oluyoruz. Yayladağı Barajımız 10 yıl sonra ilk defa yüzde 100 doluluk seviyesine erişmiş oldu. Hatta tahliyeden su da taşıyor.” dedi.
SON 32 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞI
“İnşallah vatandaşlarımız, çiftçilerimiz de çok bereketli bir yıl geçirecek.” diyerek temennide bulunan Mehmet Yalçın, şu bilgileri de paylaştı:
“Yayladağı biliyorsunuz Yayla çileğiyle meşhurdur. Çilek de su isteyen bir bitki ve şu an bu yağışlarla birlikte ekim tekrar dört yıl önceki gibi 4 bin dekarın üzerine çıkmış oldu. Yayladağı barajımızın 6.4 milyon metreküp kapasitesi var ve diğer bir önemi ise içme suyumuzu karşılıyor. Buradan Samandağ bandı özellikle Karaköse bölgesine Yayladağı Barajı'nın yüzde 6'sı içme suyu olarak veriliyordu. Bu konuda içme suyu sıkıntısı da barajımızın doluluğundan dolayı bu sene yaşamayacağız. Yağışlarımız da hala devam ediyor. Hatta 1994 yılından beri en büyük yağışları alıyoruz.”
Geçen yıl kurak geçtiği için kuruyan barajın bu yıl dolu olduğunu söyleyen vatandaş Mehmet Sürgüveç, "Barajımız doldu. Şu an yüzde 100 doluluk oranı mevcuttur. Bu da bizim tarımsal olarak yüzümüzü güldürecek inşallah. Geçen yıl barajımız tamamen bitmişti ve kurumuştu. Son bir iki canlılar için suyumuz kalmıştı sadece. Burası hem içme suyu hem de tarımsal olarak kullanılmaktadır. İnşallah bereketli bir yılımız olacaktır." dedi.
Bu yıl barajın dolu olmasının vatandaşları mutlu ettiğini ifade eden vatandaş Mehmet Aktaş da, "Geçen yıl çok kurak geçti. Baraj su seviyesi çok düştü ama bu sene Allah'a şükür güzel doldu barajımız. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bu sene daha bereketli olacak inşallah. İlerleyen zamanlarda artık yaşayıp göreceğiz. Barajın dolu olması bizi çok mutlu ediyor. Çilek üretenler var; bir sürü sebze, meyve yetişenler var. En azından çiftçiye güzel faydası oldu" şeklinde konuştu.