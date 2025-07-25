65 yıllık hasret bitti: Burdur'da İmparator Marcus Aurelius heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçen heykelin iadesi, Burdurluları heyecanlandırdı. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u bir filozof olarak tasvir etmesi dolayısıyla antik sanat tarihinde özel bir yere sahip olan bronz heykelin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve 65 binden fazla arkeolojik eserin yer aldığı Burdur Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmesine yönelik beklenti oluştu.