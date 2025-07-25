65 yıllık hasret bitti: Burdur'da İmparator Marcus Aurelius heyecanı
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde yapılan kaçak kazılar sonrası yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi. Heykelin bulunması ana vatanı Burdur'da heyecana neden oldu.
Milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonrası yurt dışına çıkarıldı. Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirip ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzun süren mücadelesi sonucu ABD'de sergilenen bu eşsiz eser, bilimsel analizler, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleriyle 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi. Marcus Aurelius heykeli, Türk Hava Yolları'na ait uçakla 19 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi.