Balkondan düşünce hayatı değişti: 66 yaşındaki yaşlı adam engellerini resim çizerek ve kitap yazarak aşıyor

''ODAMDA HER ŞEY VAR''

Huzurevindeki odasını süslediğini, çeşitli eşyalarla dizayn ettiğini söyleyen Uzun, "Aradığım her şeyi elimin altında bulmak istiyorum. Bu yüzden odamı ve eşyalarımı düzenledim. Evden gelip bu kuruma yerleştiğim için ev hissini vermesini istiyorum. Ankara’daki evim gibi tasarladım. Buraya ziyaretime gelenler de ev ortamında oturuyor gibi hissediyor. ‘Aslan yattığı yerden belli olur’ demişler. Bir de ben yazarım. Bu ortamı oluşturmak zorundayım. Psikolojimi sadece yazılarıma vermek zorundayım. Odam boş olursa bu kafama takılabilir. Kırtasiye dükkânı gibi odamda her şey var" şeklinde konuştu.