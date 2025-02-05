Balkondan düşünce hayatı değişti: 66 yaşındaki yaşlı adam engellerini resim çizerek ve kitap yazarak aşıyor
Yozgat’ta yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşayan engelli vatandaş Hamit Uzun, resim yaparak ve kitaplar yazarak hayata tutunuyor.
Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamını sürdüren 66 yaşındaki Hamit Uzun, 1986 yılında balkondan düşünce hayatı değişti. Omuriliği zedelenen Hamit Uzun, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Geçirdiği kaza sonrası eşinden ayrılan Uzun, bir süre annesi ve oğluyla yaşadıktan sonra huzurevine yerleşme kararı aldı.
Gençlik yıllarında marangoz olan ve bağlama çalıp müzisyenlik yapan Uzun, daha sonra yağlı boya resimleri ve yazarlığa merak saldı. Doğayı resmettiği çalışmalarının ağırlıkta olduğu kişisel sergisini açan Uzun, 30 yıldır yazarlık yaptığını ve yayımlanmış 7 kitabı olduğunu ifade etti.