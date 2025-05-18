664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Edirne Kırkpınar Güreşleri nerede yapılır?

664. KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Fetivali, her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacak.