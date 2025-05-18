664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Edirne Kırkpınar Güreşleri nerede yapılır?
Kırkpınar Güreşleri her sene düzenleniyor. Üç gün süren güreşler sonunda ''Başpehlivan'' belirlenir. Güreşleri beraber Kırkpınar Festivali düzenlenir. 2025 yılında 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılacak. Kırkpınar Güreşleri ne zaman, nerede olacak?
Edirne'de her sene Kırkpınar Yağlı Güreşleri hayata geçiriliyor. Farklı kategorilerde ''Başpehlivan'' belirlemek için gerçekleşen Kırpınar Güreşleri, Osmanlı'da da büyük kutlamalarla yapılıyordu. İşte, Kırkpınar Güreşleri bu yıl ne zaman?