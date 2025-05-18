664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Edirne Kırkpınar Güreşleri nerede yapılır?

Kırkpınar Güreşleri her sene düzenleniyor. Üç gün süren güreşler sonunda ''Başpehlivan'' belirlenir. Güreşleri beraber Kırkpınar Festivali düzenlenir. 2025 yılında 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılacak. Kırkpınar Güreşleri ne zaman, nerede olacak?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Edirne Kırkpınar Güreşleri nerede yapılır? - 1

Edirne'de her sene Kırkpınar Yağlı Güreşleri hayata geçiriliyor. Farklı kategorilerde ''Başpehlivan'' belirlemek için gerçekleşen Kırpınar Güreşleri, Osmanlı'da da büyük kutlamalarla yapılıyordu. İşte, Kırkpınar Güreşleri bu yıl ne zaman?

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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Edirne Kırkpınar Güreşleri nerede yapılır? - 2

664. KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Fetivali, her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacak.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Edirne Kırkpınar Güreşleri nerede yapılır? - 3

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIR?

Yağlı güreşler, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılıyor. Kazanana ödül de verilien güreşlerde geçen yıl Başpehlivan ödülü 550 TL idi.

2024 ve 2023 yılında Başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek olmuştu.

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