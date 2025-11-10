67 yıllık ilçe köy olmak üzere. Taşınacak 350 kişi aranıyor

Sesi titreyerek konuşma yapan Başkan Tekemen, yılbaşına kadar vakitleri olduğunu belirterek, "Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz. İş bitmeden gerekli çözümleri üretmek zorundayız." dedi.

Tüm siyasi parti, dernek ve STK'larla birlik beraberlik içinde olduklarını anlatan Tekemen, "Birinci toplantımızı Kıbrıscık'ta gerçekleştirdik. O toplantıda bin 25 olan nüfusumuz, bugün bin 430'lara yükselmiş durumda." ifadelerini kullandı.