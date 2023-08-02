677 milyon liralık yasa dışı bahis çetesine operasyon | 8 kişi gözaltına alındı

677 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK verilerine göre şüphelilerin kullanımdaki banka hesaplarının toplam 677 milyon 243 bin 657 TL işlem hacmine ulaştığı ve diğer tüm soruşturma verilerinin birlikte analizi neticesinde 126 bahis oyuncusuna ait bilgiye ulaşıldı.

Örgüt içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işledikleri tespit edilen 8 kişinin yakalanması için, Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli’de 12 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.