677 milyon liralık yasa dışı bahis çetesine operasyon | 8 kişi gözaltına alındı
Aydın’da bir kişinin yasa dışı bahis borcu nedeniyle intihar ettiği duyumu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, inceleme üzerine 677 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen bir çeteye ulaştı. Çeteye yönelik 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Aydın’da jandarma ekipleri yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, Aydın’da yasadışı bahis borçları sebebiyle intihar ettiği duyumu alınan kişiye ait cep telefonu üzerinde adli bilişim incelemesi başlatıldı.
Yapılan adli bilişim incelemesinden elde edilen suç delillerinden yola çıkılarak başlatılan araştırma ve soruşturma sonucu, örgütlü olarak yasa dışı bahis ve kumar oynattıran suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin planlı ve organize bir şekilde hareket ederek yapılandıkları ortaya çıkarıldı.