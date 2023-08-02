677 milyon liralık yasa dışı bahis çetesine operasyon | 8 kişi gözaltına alındı

Aydın’da bir kişinin yasa dışı bahis borcu nedeniyle intihar ettiği duyumu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, inceleme üzerine 677 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen bir çeteye ulaştı. Çeteye yönelik 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

677 milyon liralık yasa dışı bahis çetesine operasyon | 8 kişi gözaltına alındı - 1

Aydın’da jandarma ekipleri yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Aydın’da yasadışı bahis borçları sebebiyle intihar ettiği duyumu alınan kişiye ait cep telefonu üzerinde adli bilişim incelemesi başlatıldı.

Yapılan adli bilişim incelemesinden elde edilen suç delillerinden yola çıkılarak başlatılan araştırma ve soruşturma sonucu, örgütlü olarak yasa dışı bahis ve kumar oynattıran suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin planlı ve organize bir şekilde hareket ederek yapılandıkları ortaya çıkarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

677 milyon liralık yasa dışı bahis çetesine operasyon | 8 kişi gözaltına alındı - 2

Örgütün değişik ücretler karşılığı kiralamış ve yönetmiş oldukları yurtdışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatmak suretiyle yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

677 milyon liralık yasa dışı bahis çetesine operasyon | 8 kişi gözaltına alındı - 3

677 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK verilerine göre şüphelilerin kullanımdaki banka hesaplarının toplam 677 milyon 243 bin 657 TL işlem hacmine ulaştığı ve diğer tüm soruşturma verilerinin birlikte analizi neticesinde 126 bahis oyuncusuna ait bilgiye ulaşıldı.

Örgüt içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işledikleri tespit edilen 8 kişinin yakalanması için, Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli’de 12 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

677 milyon liralık yasa dışı bahis çetesine operasyon | 8 kişi gözaltına alındı - 4

Yapılan operasyonla 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınanların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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