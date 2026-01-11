68 ilde sarı alarm. Sıcaklık 7 derece düşüyor, kar başlıyor

MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.