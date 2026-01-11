68 ilde sarı alarm. Sıcaklık 7 derece düşüyor, kar başlıyor
11.01.2026 04:36
Son Güncelleme: 11.01.2026 04:53
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji 13 il dışında yurdun tamamına sarı kodla fırtına ve sel uyarısı yaptı. Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinde sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesiyle birlikte yerini bırakacağı kar yağışı, pazartesi itibarıyla yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Yeni haftada İstanbul'un yanı sıra Trakya, Çanakkale, iç ve doğu kesimlerde kar var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.
Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.
HAVA SICAKLIĞI 7 DERECE DÜŞECEK
Akşam saatlerinde ise özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden düşecek. Yeni haftada ise yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.
KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR
Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki İstanbul'da akşam saatlerindeki soğumayla birlikte kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte kar yağışının pazartesi ve salı günü etkili olacağı tahmin ediliyor.
DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ise devam ediyor.
68 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
MGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm kentleri sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyardı.
MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 3/4 derece.
- İstanbul 8/9 derece.
- Denizli 10/12 derece.
- İzmir 11/16 derece.
- Adana 7/12 derece.
- Ankara 3/7 derece.
- Samsun 12/19 derece.
- Erzurum -13/1 derece.
- Malatya -8/2 derece.
- Kars -15/1 derece
- Diyarbakır -8/3 derece.
- Gaziantep 1/4 derece.