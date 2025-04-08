69 yaşında baba mesleğini sürdürüyor: Yarım asrı aşkındır aynı dükkanda
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki kalaycı ustası Macit Çekeneci, babasından öğrendiği mesleği ondan kalan 10 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.
İlçede ikamet eden 2 çocuk babası Çekeneci, kalaycılık yapan babasının yanında 17 yaşında mesleği öğrenmeye başladı. Zamanla kendini geliştiren ve ilçenin aranan ustalarından biri haline gelen Çekeneci, müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.
Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde ilk günkü heyecanla çalışan Çekeneci, unutulmaya yüz tutmuş baba yadigarı mesleğini devredecek çırak bulamamaktan yakınıyor.