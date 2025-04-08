69 yaşında baba mesleğini sürdürüyor: Yarım asrı aşkındır aynı dükkanda

Farklı kentlerde kendisinden daha eski ustaların bu mesleği sürdürdüğünü anlatan Çekeneci, "Onlar da çırak bulamamaktan bahsediyorlar. Çocuklarım eğitimlerini sürdürürken dükkanda kap yıkıyorlardı. Bana yardım ederlerdi. Kalaycılık zahmetli bir iş. Bir kap 7 defa elden geçer." diye konuştu.