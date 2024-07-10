7,5 milyon yıllık tarihin çalışmaları başladı! "Kayseri, Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna"
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesindeki 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmaları başladı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, kazı alanında primat arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, “Kayseri, Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna” dedi.
Geçen sezon yaklaşık 200 fosilin çıkarıldığı ve 7,5 milyon yıllık tarihe ışık tutacak Taşhan bölgesinde çalışmalar başladı. Daha öncesinde fil, gergedan, zürafa ve üç toynaklı atlar gibi birçok canlı türüne ait kalıntıların bulunduğu kazıda diğer yandan primat kalıntısı arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara katılan Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, primatların bulundukları bölgelere ait bazı kalıntıların çıkarıldığını söyleyerek, “Umarım bu coğrafyada primat da buluruz” dedi.