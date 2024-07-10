7,5 milyon yıllık tarihin çalışmaları başladı! "Kayseri, Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna"

Kayseri'nin, genellikle orman, sulak ve havza alanında olduğunu görüyoruz 7,5 milyon yıl öncesi geçmişe döndüğümüzde. Burada da sulak bölgelerde yaşayan canlıların kalıntılarına da rastlıyoruz. Bu da kanıtıdır bu işin tabi ki. Kayseri, Türkiye için önemli bir fauna fosil açısından. Afrika'dan gelen canlılar Anadolu üzerinden yayıldığı için Avrasya'ya keza Avrasya'dan da Afrika'ya göçler neticesinde Anadolu kara köprüsü bağlantısı olmuştur bu canlılar için. Tabi buradan geçip gitmiyorlar. Bir müddet burada yaşıyorlar ki bir müddet dediğimiz milyon yıllar sürüyor. Biz de bunların kalıntısına rastlıyoruz buralarda” ifadelerini kullandı.