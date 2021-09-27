7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek

DHA 27.09.2021 - 12:17
Torna ustası Aydın Kalkan, 2 yıl önce aşırı kilo nedeniyle hareket edemeyip çalışmayı bıraktı.
Ayağa kalkmakta zorlanan Kalkan, yatağa bağımlı hale geldi.
Babasından kalan emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan Aydın Kalkan, hayırseverlerin desteği ile tedavisi yapılmak üzere şubat ayında hastaneye yatırıldı.
Tüp mide ameliyatından sonra taburcu edilen Aydın, 7 ayda 52 kilo vererek 228 kiloya düştü.
Yürüteçle ayağa kalkarak, aylar sonra yeniden yürümeye başlayan Kalkan ihtiyaçlarını karşılayabildiği için sevindiğini ve kilo vermeye devam etmek istediğini dile getirdi.
Evde kendi imkanları ile fizik tedavi hareketleri yapan Kalkan, kilo vermesinin hızlanması için hayırseverlerden koşu bandı desteği istedi.
Ameliyattan önce hareket dahi edemediğini dile getiren Aydın Kalkan, hayalinin eskisi gibi sokaklarda yürümek olduğunu söyledi.
280 kilo olduğu dönemde ihtiyaçlarını annesi sayesinde giderdiğini anlatan Kalkan, şimdi tam anlamıyla sağlığına kavuşup, annesine kendisinin bakmak istediğini belirtti.
Kalkan, ''Ameliyattan önce yerimden dahi hareket edemiyordum. Mide ameliyatı oldum. Yedi ayda 52 kilo verdim. İdealim ise 100 kiloya düşmek. Kilolarımdan kurtulup yeniden işime başlamak ve eskisi gibi sokaklarda yürümek istiyorum. Aylar sonra ilk adımımı attığımda yeniden doğmuş gibi oldum" diye konuştu.
Kalkan, vücudundaki yağların alınması için 2 farklı ameliyat daha gerektiğini aktardı.
Eski günlerine dönerek çalışmak ve en kısa sürede evlenmek istediğini belirten Kalkan, "Bu yolda manevi destek çok önemli. Şu anda yürüteçle yürüyorum. Kilolarımı verdikten sonra tek isteğim evlenmek. Bize yardımcı olabilecek bir hayırseverden de fizik tedavi sürecimi hızlandırmak için koşu bandı istiyorum" dedi.
Fatma Kalkan ise oğlunun zor günler yaşadığını belirterek, şimdi bakımının daha kolay olduğunu söyledi.
Kalkan, ''Oğlum çok çekti, şimdi ayağa kalkabiliyor. Demir yardımı ile gezebiliyor. Bu süreçte çok zorluk çektim. Oğlum inşallah iyileşir kilosunu verir, çalışır ve bana kendisi bakar" diye konuştu.