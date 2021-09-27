7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek

Fatma Kalkan ise oğlunun zor günler yaşadığını belirterek, şimdi bakımının daha kolay olduğunu söyledi.

Kalkan, ''Oğlum çok çekti, şimdi ayağa kalkabiliyor. Demir yardımı ile gezebiliyor. Bu süreçte çok zorluk çektim. Oğlum inşallah iyileşir kilosunu verir, çalışır ve bana kendisi bakar" diye konuştu.