Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Karabacak, "Nişandan döndü, morali bozuktu, canı sıkkındı, orası ıssız bir yer. Birisi mi bir şey yaptı? Birisi mi götürdü? Acaba kanala mı gitti? Ayağı mı kaydı? Bilmiyorum işte kızımı bir an önce bulunmasını istiyorum. Ben yanıp kavrulan bir anneyim. Ben uyku uyuyamıyorum. Benim bir down sendromlu çocuğum var. Bir yere gidemiyorum. Benim kızımı bir an önce bulun lütfen, kızım evden çekip gitmedi. Benim kızımın başına bir şey geldi. Bir kemiği de olsa razıyım. Sevinir mi insan ya? Anne sevinir mi bir çocuğu için 'Kemiği de olsa razıyım' der mi! 7 aydan beri canım yanıyor, kavruluyor'' sözleriyle sitem etti.