7 aydır park halinde olan arızalı aracına radar cezası kesildi: Tebligatı görünce neye uğradığını şaşırdı

Elinde yediği trafik cezasının tebligatını gösteren Çankaya, “Bu aracımız arızalı. 7 aydır burada park halinde duruyor. Başka bir aracımız var, onu kullanıyoruz. Hayatımda Konya'ya hiç gitmedim. Bir de çalışmayan ve park halinde olan bir araç, Konya'da nasıl radara girip de ceza yiyor. Bir türlü anlamıyorum. 8 yıldır ehliyetim var. İlk kez ceza yedim. O da gitmediğim bir şehirden oldu. Bu cezayı manidar buluyoruz” dedi.

Çankaya, bu kesilen hatalı cezanın bir an önce düzeltilmesini talep etti.