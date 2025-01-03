7 aydır park halinde olan arızalı aracına radar cezası kesildi: Tebligatı görünce neye uğradığını şaşırdı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan kadın, evinin önünde 7 aydır arızalı olarak park halinde duran aracına Konya'da radar cezası kesildiğini öğrenmesi ile şok yaşadı. 8 yıldır ehliyet sahibi olan kadın, ilk cezasını hiç gitmediği Konya'dan yedi.
İddiaya göre, İncirliova ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Hatice Çankaya'nın, Fiat Tofaş 09 SE 505 plakalı 1988 model otomobili arızalı olduğu için yedi aydır evinin yanında park halinde duruyordu.