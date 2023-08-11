“7 bela” Taner’i öldürenler suçlarını itiraf etti

İstanbul Beyoğlu’nda “7 bela” lakabıyla tanınan Taner Şanlı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şüphelilerden Hamdullah A.’nın “Aramızda eskiye dayalı bir husumet vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik.” dediği öğrenildi.

“7 bela” Taner’i öldürenler suçlarını itiraf etti - 1

Beyoğlu’nda “7 bela” olarak tanınan Taner Şanlı, 7 Ağustos günü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında Tanır Şanlı'nın yanında bulunan Berat K. ise kolundan yaralandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, saldırganların Hamdullah A. ve Salim Ç. adlı kişiler olduğunu belirledi.

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“7 bela” Taner’i öldürenler suçlarını itiraf etti - 2

Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanan Hamdullah A. ve Salim Ç. ile onlara yardım ettiği iddia edilen Serhat D. Ve Ahmet G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları tamamlandı.

“7 bela” Taner’i öldürenler suçlarını itiraf etti - 3

Olayı Hamdullah A. ve Salim Ç.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay sırasında Hamdullah A.'nın motosikleti kullandığı Salim Ç.'nin de onun arkasında olduğu tespit edildi.

“7 bela” Taner’i öldürenler suçlarını itiraf etti - 4

Saldırı sırasında her iki şüphelinin de ateş ettiği öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden Hamdullah A.'nın “Onunla eskiye dayalı bir husumetimiz vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik.” dediği öğrenildi.

“7 bela” Taner’i öldürenler suçlarını itiraf etti - 5

Polis soruşturmasında Hamdullah A.’nın daha önceden meydana gelen yaralama, kaçakçılık ve gasp

olaylarından polise geliş kaydı olduğu, bir çok dosyadan arandığı ortaya çıktı.

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