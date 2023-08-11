“7 bela” Taner’i öldürenler suçlarını itiraf etti
İstanbul Beyoğlu’nda “7 bela” lakabıyla tanınan Taner Şanlı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şüphelilerden Hamdullah A.’nın “Aramızda eskiye dayalı bir husumet vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik.” dediği öğrenildi.
Beyoğlu’nda “7 bela” olarak tanınan Taner Şanlı, 7 Ağustos günü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında Tanır Şanlı'nın yanında bulunan Berat K. ise kolundan yaralandı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, saldırganların Hamdullah A. ve Salim Ç. adlı kişiler olduğunu belirledi.