7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zam görüşmelerine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 5 ekstra zam yaparak, yüzde 42,6 yükseliyor." dedi. Öte yandan en düşük emekli maaşının taban fiyatına da zam geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 7.500 TL alan emeklilere ne kadar zam yapıldı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.