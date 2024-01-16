7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zam görüşmelerine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 5 ekstra zam yaparak, yüzde 42,6 yükseliyor." dedi. Öte yandan en düşük emekli maaşının taban fiyatına da zam geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 7.500 TL alan emeklilere ne kadar zam yapıldı?

7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.

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7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? - 2

EMEKLİLERE NE KADAR EK ZAM YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." şeklinde konuştu.

7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir." açıklamasında bulundu.

7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

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