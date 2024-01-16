7 bin 500 TL emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.