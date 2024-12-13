7 bin 800 yıllık binada bulundu: "Bilinçli olarak bırakıldığını düşünüyoruz"
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 800 yıl öncesine tarihlenen bir binada yapılan kazılarda; toplu halde, kaplar, tahıllar, kaplumbağa kabuğu, spatula ve sığıra ait kürek kemiğinden oluşan buluntular bulundu. Prof. Dr. Özlem Çevik, "Rastlantısal bir buluntu olmalarından ziyade, binanın bilinçli olarak yakılıp, tabanına da belli nesnelerin bilinçli olarak bırakıldığını düşünüyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki kazılara ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Özlem Çevik, "Ulucak Höyüğü, Batı Anadolu'nun ve İzmir'in M.Ö. 6 bin 850 yılına tarihlendiği için günümüzden 8 bin 850 öncesine ait bir yerleşim. 1100 yıl boyunca da kesintisiz olarak iskan edilmiş bir yer. Dolayısıyla Batı Anadolu'nun, İzmir'in en erken çiftçi köy yerleşimi olduğunu söyleyebilirim. Bakanlığın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamına bu sene uzun bir kazı dönemi oldu" dedi.