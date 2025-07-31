7 bin lira ödememek için saatlerce bekliyorlar: İşte son güne bırakmanın bedeli
Sürücü belgelerini yenileme için son gün bugün. 15 lira olan yenileme ücreti, yarından itibarıyla 7 bin 437 liraya çıkacak. Yenilenmeyen ehliyetler ise geçersiz sayılacak. Son günden dolayı nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.
Ehliyetleri güncel fiyatla yenilemek için bugün son gün.
1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.