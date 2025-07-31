7 bin lira ödememek için saatlerce bekliyorlar: İşte son güne bırakmanın bedeli

Sürücü belgelerini yenileme için son gün bugün. 15 lira olan yenileme ücreti, yarından itibarıyla 7 bin 437 liraya çıkacak. Yenilenmeyen ehliyetler ise geçersiz sayılacak. Son günden dolayı nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

7 bin lira ödememek için saatlerce bekliyorlar: İşte son güne bırakmanın bedeli - 1

Ehliyetleri güncel fiyatla yenilemek için bugün son gün.

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

7 bin lira ödememek için saatlerce bekliyorlar: İşte son güne bırakmanın bedeli - 2

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluşurken, personel işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yapıyor.

7 bin lira ödememek için saatlerce bekliyorlar: İşte son güne bırakmanın bedeli - 3

Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.

7 bin lira ödememek için saatlerce bekliyorlar: İşte son güne bırakmanın bedeli - 4

"YANLIŞ YAPMIŞIZ"

Ehliyet yenileme işleminin son gününde Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mehmet Gülden, "Nasıl olsa hallederiz diye bekledik. Ama yanlış yapmışız." dedi.

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için nüfus müdürlüğüne gelen Ayşe Ergun da rahatsızlığı nedeniyle bugüne kadar değişim fırsatı bulamadığını belirtti.

7 bin lira ödememek için saatlerce bekliyorlar: İşte son güne bırakmanın bedeli - 5

Nüfus müdürlüklerine çok sayıda kişi de randevusuz şekilde başvuruyor.

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