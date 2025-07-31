7 bin lira ödememek için saatlerce bekliyorlar: İşte son güne bırakmanın bedeli

Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.