7 bin liradan satıyor, fiyatı artabiliyor: "Benden sonra yapan kalmayacak"

Yavaş, ''Bu mesleğe 1975’te çırak olarak başladım ve o zamandan beri körüklü çizme yapıyorum. Şu an Karadeniz'de benden başka körüklü çizme yapan bir usta daha yok. Eskiden bölgemizde körüklü çizme yapılıyordu ama şu an maalesef yok. Maalesef diyorum çünkü artık çırak yetişmiyor. Çırak yetişmeyince normal olarak usta da yetişmiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte artık birçok meslek yok oluyor. Körüklü çizme ustalığı da bu mesleklerden biri. Umarım körüklü çizme ustalığı zamanla yok olmaz ve gelecek nesillere aktarılır. Körüklü çizme sadece Ege ve Karadeniz'in değil Türkiye'nin kültür mirası ve korunması gerekiyor” diye konuştu.





