7 buçuk yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan bir genç, vatani görevini yapmak üzere askere gideceği için 7 buçuk yıldır uzattığı saçlarını kestirerek kanser tedavisi görenlere bağışladı.

7 buçuk yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı - 1

''YILLARDIR HEP AKLIMDAYDI''

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden hastalara “gerçek saçtan yapılmış peruk” hediye edilmesi için yürütülen "Saçım Saçın Olsun Projesi"ne destek olmanın mutluluğunu yaşayan Mert Gündüz, “Yıllardır hep aklımdaydı saçımı bağış yapmak. Ailem de destek oldu. Kanser savaşçılarını hep görüyordum. En azından bir umut onlara gitsin” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

7 buçuk yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı - 2

Evlatlarını askere gönderecek olan Abdullah ve Fadime Gündüz, “Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Çok güzel örnek bir davranış yaptı” diye konuştu.

7 buçuk yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı - 3

25 yıllık kadın kuaförü Tülay Aytaş, “Saçlarını bağışlayacağını duyunca çok sevindim. İlk defa bir erkeğin saçlarını kesiyorum” şeklinde konuştu.

7 buçuk yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı - 4
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