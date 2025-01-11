7 buçuk yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

''YILLARDIR HEP AKLIMDAYDI''

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden hastalara “gerçek saçtan yapılmış peruk” hediye edilmesi için yürütülen "Saçım Saçın Olsun Projesi"ne destek olmanın mutluluğunu yaşayan Mert Gündüz, “Yıllardır hep aklımdaydı saçımı bağış yapmak. Ailem de destek oldu. Kanser savaşçılarını hep görüyordum. En azından bir umut onlara gitsin” dedi.