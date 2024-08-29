7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı

Yarın gün boyu il ve ilçelerde sürecek olan 7 büyüklüğündeki deprem tatbikatı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, “Bugün burada bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Biliyorsunuz Bingöl sürekli depremlerin yaşanacağı bölgelerden biri olarak belirtiliyor. Biz de muhtemel bir afete karşı reaksiyon alabilmek için bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Saat 00.15 itibariyle Bingöl-Karlıova Hacılar merkezinde senaryo gereği afet yaşadık. Tüm bölgeyi etkileyen bir afet. Etrafımızdaki 7 il de bundan etkilendi. Bingöl dahil Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır gibi illerimiz etkilendiği için bu illerden destek alamıyoruz. Bize 2’nci çeper illerinden yardım ve destek gelecek” dedi.