7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı

Gece saatlerinde sahada gerçekleşen tatbikat adeta gerçeği aratmadı. Erzincan’da 23 çalışma gurubunda görevli 147 personel ve 15 araçla birlikte, Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatının ilk aşaması yapıldı.



AFAD binasında kurulan Kriz Merkezinde Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve ilgili görevliler tatbikatı an be an takip ederek koordine ettiler.