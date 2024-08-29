7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı
Bingöl’de beklenen olası 7 ve üzerindeki depremler için çevre illerin de desteğiyle bölgesel tatbikat gece yarısı itibariyle başladı. Senaryoya göre Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem Bingöl başta olmak üzere çevre iller olan Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır, toplamda 7 ili etkiledi.
Bingöl’de senaryo gereği merkez üssü Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından kentteki birçok kurum, kuruluş ve STK, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne hareket etti. Saat 00.15’te senaryo gereği meydana gelen depremin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da AFAD İl Müdürlüğü’ne gelerek, merkez ve ilçelerdeki saha taraması hakkında kaymakam ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.
Yine senaryo gereği depremden 7 ilin etkilenmesinden dolayı, Bingöl’e depremden etkilemeyen bölgeler desteğe gelecek.