7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı

Bingöl’de beklenen olası 7 ve üzerindeki depremler için çevre illerin de desteğiyle bölgesel tatbikat gece yarısı itibariyle başladı. Senaryoya göre Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem Bingöl başta olmak üzere çevre iller olan Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır, toplamda 7 ili etkiledi.

7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı - 1

Bingöl’de senaryo gereği merkez üssü Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından kentteki birçok kurum, kuruluş ve STK, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne hareket etti. Saat 00.15’te senaryo gereği meydana gelen depremin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da AFAD İl Müdürlüğü’ne gelerek, merkez ve ilçelerdeki saha taraması hakkında kaymakam ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Yine senaryo gereği depremden 7 ilin etkilenmesinden dolayı, Bingöl’e depremden etkilemeyen bölgeler desteğe gelecek.

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7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı - 2

Yarın gün boyu il ve ilçelerde sürecek olan 7 büyüklüğündeki deprem tatbikatı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, “Bugün burada bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Biliyorsunuz Bingöl sürekli depremlerin yaşanacağı bölgelerden biri olarak belirtiliyor. Biz de muhtemel bir afete karşı reaksiyon alabilmek için bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Saat 00.15 itibariyle Bingöl-Karlıova Hacılar merkezinde senaryo gereği afet yaşadık. Tüm bölgeyi etkileyen bir afet. Etrafımızdaki 7 il de bundan etkilendi. Bingöl dahil Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır gibi illerimiz etkilendiği için bu illerden destek alamıyoruz. Bize 2’nci çeper illerinden yardım ve destek gelecek” dedi.

7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı - 3

Enkaz, yangın, hastane tahliyesi, kaya düşmesi, elektrik kesintileri ile mobil haberleşme kesintilerine müdahale, KBRN çalışma alanı ile doğalgaz müdahale çalışmaları, barınma alanı ve beslenme hizmetlerini ziyaret, trafik kazasına müdahale çalışmalarını yerinde izleme ve Murat Nehri üzerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları gibi faaliyetler tatbikatta yer alacak.

7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı - 4

Erzincan’da da Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatının ilk aşaması yapıldı. Erzincan’da yapılacak Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı öncesi dün akşam saatlerinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) bir duyuru yapılarak, acil durum uyarılarına karşı vatandaşların korku ve paniğe kapılmamaları istendi.

7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı - 5

Gece saat 00.17’i gösterdiğinde ise tatbikata start verildi. Senaryoya göre Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem Bingöl başta olmak üzere çevre iller olan Erzincan, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Tunceli, Muş, Bitlis, Ağrı, Malatya, Adıyaman, toplamda 11 ili etkiledi.

7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı - 6

Tatbikatın Erzincan etabında Erzincan iline bağlı Tercan ilçesinin de etkilenmesi sonucu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca Valilik ve Kaymakamlıkların koordinesinde İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezleri kurularak depremden etkilenen il ve ilçelere Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde müdahale edildi.

7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat: Gerçeği aratmadı - 7

Gece saatlerinde sahada gerçekleşen tatbikat adeta gerçeği aratmadı. Erzincan’da 23 çalışma gurubunda görevli 147 personel ve 15 araçla birlikte, Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatının ilk aşaması yapıldı. 

AFAD binasında kurulan Kriz Merkezinde Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve ilgili görevliler tatbikatı an be an takip ederek koordine ettiler.

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