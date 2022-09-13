7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) önerisiyle 7 deniz canlısı daha koruma altına alındı. Eylül ayı itibariyle bu türlerin avcılığı, toplanması ve satışı yasaklandı.

Haberler - DHA 13.09.2022 - 17:37

7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - 1

Türk Araştırmaları Vakfı'nın 2017 yılında düzenlediği Kıkırdaklı Balıkların Korunması için Ulusal Eylem Planı Çalıştayı sonrası korunan 12 köpekbalığı türüne giremeyen "Büyük beyaz köpek" balığı yeni kararla koruma altına alındı.

7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - 2

Bunun dışında "Akdeniz mercanı", "Sarı deniz dalı", "Beyaz deniz dalı", "Mor deniz dalı", "Beyaz çalı gorgonu" ve "Deniz kulağı" koruma altına alındı.

7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - 3

Bu türler genellikle dekorasyon amacıyla çıkarılarak sergilenmekte veya satılmaktaydı. Böylece korallijen habitatların önemli türleri koruma altına alınmış oldu.

7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - 4

Yapılan son çalışmada, taş mercanla birlikte yaşayan 397 omurgasız tür tespit edildiği vurgulandı.

7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - 5

TÜDAV başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Denizlerin korunması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir deniz ekosistemi bırakılması vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır ancak denizlerimizi bitiriyoruz" dedi.

7 deniz canlısının avlanması ve satışına yasak - 6

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