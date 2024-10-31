7 dönüm araziye ilk kez ekildi: Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı



"Çiftçimiz görmeden inanmaz, bunu göstermek için de 14 aylık bir çalışmanın neticesinde bir hasat ortaya çıktı. Tohumunu getirdik, Amasya'ya hasadına gittik, uzman ekip götürdük, onlar gördü. Sonra buraya geldik. Tohumu getirip ektik. Buradaki üreticilerimize bunları anlatıp öğrettik. Geldiğimiz durumda güzel rekolte ortaya çıktı. Gerçekten emeğin karşılığını alacaklar. Pasinler Ovası'nda da bu duyuldukça ve görüldükçe yayılacak. Üreticilerimiz tarlaların en az yarısını mor patatese dönüştürebilirler. Çok üretim olunca fiyat düşer. Bunu da planlama şeklinde çok fazla üretmeden ama yan ürün olarak görebilirler. Önümüzdeki yıl bugün 7 dönümle başlamış bir mor patates hikayesi en az 10 katına, 100 katına çıkacaktır."



Mor patatesin katma değerini artırma adına Atatürk Üniversitesi ile özellikle gıda boyası halinde kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmaların da gerçekleştiğini aktaran Oral, çalışmaların tamamlanmasının ardından, mor patatesin endüstriyel anlamda da çiftçilere önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.



Mor patatesin özelliklerine de değinen Oral, "Antisyonin ve antitoksidan özellikleri var. Şeker hastaları da kullanabiliyor. Nişasta oranı düşük, sağlıklı ve çiftçimize para kazandıran bir ürün. Piyasada pazar problemi olmayacak." dedi.



