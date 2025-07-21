7 günlük esaret böyle sonlandı: Yerin 2,5 metre altında kaldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 gün boyunca drenaj borusunda mahsur kalan yavru kedi için mahalleli seferber oldu. Vatandaşların beton kırıcıyla başlattığı, elleriyle sürdürdüğü kazı çalışmalarına son noktayı AKUT koydu. Yoğun çabanın ardından, 168 saatin sonunda gökyüzünü yeniden gören yavru kediye "Akut" ismi verildi.
Barbaros Mahallesi Köşem Sokak'ta bir apartmanın bahçesinde Sevilay Tosun ve kardeşi Yılmaz Tosun'un beslediği iki yavru kediden biri, 7 gün önce drenaj borusuna girdi.