7 günlük esaret böyle sonlandı: Yerin 2,5 metre altında kaldı

"GÖREVİMİZ BU, NE MUTLU BİZE"

AKUT Kocaeli ekibinden Bülent Şentürk, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.00'te 7 gündür drenaj borusunda mahsur kalan kedi için çağrı aldık. 6 arkadaşımızla olay yerine geldik. Daha önce burada çalışma yapmışlar ama başaramamışlar, bizden destek istediler. Biz de elimizden gelen her şeyi yaparak, 2,5 metre aşağı indik. Drenaj borusundaki yavru kedimizi dışarıya çıkardık. Burada 4 saatte kediye ulaştık. Görevimiz bu, ne mutlu bize" dedi.



Sevilay Tosun, büyük bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "İyi ki varsınız, bu canı kurtardınız. Bir haftadır borudaydı. Allah sizden razı olsun. Çok uğraştık. Her yere başvurduk, fazla ilgilenen olmadı. AKUT ekibimizden Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kediye 'Akut' ismini koyduk, bu güzelliği onlara borçluyuz" şeklinde konuştu.