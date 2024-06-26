7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde beklenen hava sıcaklığını son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.