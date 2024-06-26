7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde beklenen hava sıcaklığını son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 2

Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 3

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 4

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor..

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 5

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 6

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 8

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 9

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 10

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 34

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

7 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli geliyor - 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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