7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

Bugün ülkenin batısında sıcaklık 2-4 derece artarken, doğusunda bir kademe azalıyor, Batı Karadeniz'de ise sağanaklar sürecek. MGM tarafından bugün için 3 ile turuncu 4 ile ise sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 3

BATI KARADENİZ İÇİN UYARI

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat ve üzeri), Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından Kastamonu, Zonguldak ve Bartın için turuncu, Bolu, Sinop, Karabük ve Düzce için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. 

Vatandaşlardan sel, su baskını ve heyelan konusunda dikkatli ve tedbirli olması istendi. 

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 4

İstanbul'da hava ara ara bulutlanırken karayelin hızı azalıyor. Sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Ankara'da hava açık ve çoğu saat soğuk oluyor, öğle 17, gece 9 derece. İzmir güneşli, rüzgarlar serin esiyor, sıcaklık 27 derece. Bursa parçalı bulutlu 23, Antalya'da hava açık 29 derece. Beş büyük kentte de Perşembe ve Cuma sıcaklıklar tekrar birer kademe artacak.

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 5

Marmara'da Çanakkale, Trakya kesiminde hava açıyor. Kocaeli, Sakarya bölümünde kısa süreli yağmur görülebilecek. Karayel hafiflediğinden hava son iki gün kadar soğuk olmayacak. Sıcaklık 23-25 derece aralığında.

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 6

İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat, Sivas arasında kısa süreli yağmur geçişi var. Çarşamba sıcaklık mevsim ortalamasının altında ancak perşembeden itibaren yeniden normallere çıkacak. Konya 19, Eskişehir 20, Kayseri 21 derece. 

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 7

Ege'de bugünlerde hava güneşli, rüzgar sahillerde serin esiyor. Denizli 27, Muğla 29, Kütahya 19, Bodrum 28 derece. Gece kütahya 4 derece. Hafta sonuna doğru hava daha sıcak olacak.

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 8

Akdeniz'de sıcaklık biraz azaldı. Yağış sadece Hatay'da kısa süreli bekleniyor. Adana 29, Hatay ve K.Maraş 28, Isparta 25 derece. Sonraki günler bölgede güneş parlayacak.

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 9

Karadeniz'in batısında etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaklar Çarşamba akşam saatlerine kadar sürecek. Bölgenin doğusu da yağışlı. Bolu 18, Kastamonu 17, Samsun 25, Trabzon 23 derece.

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 10

Doğu Anadolu'da Kars, Erzurum, Van boyunca yer yer yağış var. Erzurum 14, Malatya 23 derece. Gece Erzurum 4, Van 9 derece. Güneydoğu az bulutlu, sıcaklık 2-3 derece düştü. Gaziantep 26, Diyarbakır 25 derece.

7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 11
7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 12
7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 13
7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 14
7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 15
7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? - 16
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