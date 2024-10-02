7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ İÇİN UYARI

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat ve üzeri), Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından Kastamonu, Zonguldak ve Bartın için turuncu, Bolu, Sinop, Karabük ve Düzce için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını ve heyelan konusunda dikkatli ve tedbirli olması istendi.