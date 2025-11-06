7 ilde büyük deprem tatbikatı: Tatbikat ne zaman, hangi illerde gerçekleşecek?
06.11.2025 10:49
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu. Peki, deprem tatbikatı ne zaman, hangi illerde gerçekleşecek?
Marmara Bölgesi'nde bulunan yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak. AFAD yetkilileri, bu uygulamanın sadece bir provadan ibaret olmadığını; kurumların koordinasyonunu test etme, vatandaşların afet anında doğru reflekslerini geliştirme ve afet bilincini toplum düzeyinde artırma amacı taşıdığını belirtiyor.
DEPREM TATBİKATI HANGİ İLLERDE, NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde gerçekleşecek eş zamanlı tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Eş zamanlı tatbikat, saat 11.30'da gerçekleşecek.
Seviye 4 düzeyinde gerçekleşecek tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak.
Katılımcılar daha sonra bulundukları binayı tahliye edecek.
"ÇÖK, KAPAN, TUT" HAREKETİNİN ADIMLARI
“Çök–Kapan–Tutun” hareketi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından deprem anında bireylerin kendilerini koruyabilmeleri için önerilen en temel ve etkili güvenlik hareketidir.
“Çök–Kapan–Tutun” hareketi, deprem sırasında panikle koşmayı engellemek, düşen cisimlerden korunmak ve hayatta kalma olasılığını artırmak için geliştirilmiştir.
AFAD, bu hareketin okul, işyeri, ev ve toplu alanlarda düzenli olarak tatbikatlarla uygulanmasını ve refleks haline getirilmesini öneriyor.
1. ÇÖK
Deprem başladığında, dengenizi kaybetmemek için hızla yere çömelin.
Amaç, sarsıntı sırasında düşmemek ve kontrolü elinizde tutmaktır.
2. KAPAN
Başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde sağlam bir eşyanın (masa, sıra, koltuk gibi) altına veya yanına kapanın.
Eğer çevrenizde böyle bir eşya yoksa, kollarınızla başınızı koruyarak cenin pozisyonuna geçin.
3. TUTUN
Sarsıntı devam ederken bulunduğunuz noktadan savrulmamak için tutunduğunuz eşyaya sıkıca tutunun.
Bu, deprem sırasında dengenizi kaybetmenizi ve devrilen eşyaların size çarpmasını önler.