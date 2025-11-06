7 ilde büyük deprem tatbikatı: Tatbikat ne zaman, hangi illerde gerçekleşecek?

“Çök–Kapan–Tutun” hareketi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından deprem anında bireylerin kendilerini koruyabilmeleri için önerilen en temel ve etkili güvenlik hareketidir.

“Çök–Kapan–Tutun” hareketi, deprem sırasında panikle koşmayı engellemek, düşen cisimlerden korunmak ve hayatta kalma olasılığını artırmak için geliştirilmiştir.

AFAD, bu hareketin okul, işyeri, ev ve toplu alanlarda düzenli olarak tatbikatlarla uygulanmasını ve refleks haline getirilmesini öneriyor.