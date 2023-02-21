7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı

''EŞYALARIMIZI ALMAYA ÇALIŞIYORDUK''

Dünkü depremde evinin bulunduğu bina da çöken Mehmet Şevket Köseoğlu (21) şöyle konuştu:

"Depremde binalarımız ağır hasar almıştı ve bir kısmı da yıkılmıştı. Bizim binamız ağır hasarlı şekilde ayakta duruyordu. Dün akşam saatlerinde yaşanan depremle de tamamen yıkıldığını gördük.