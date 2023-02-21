7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 2 depremde hasar gören birçok bina, 3 dakika arayla meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlerde yıkıldı. Bu binalardan Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhanenin ise sadece yangın merdiveni ayakta kaldı.

7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,4'lük depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı - 2

İlk depremlerde büyük hasar gören Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane, dünkü depremlerde tamamen çökerken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü. VİDEO

7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı - 3

''EŞYALARIMIZI ALMAYA ÇALIŞIYORDUK''

Dünkü depremde evinin bulunduğu bina da çöken Mehmet Şevket Köseoğlu (21) şöyle konuştu:

"Depremde binalarımız ağır hasar almıştı ve bir kısmı da yıkılmıştı. Bizim binamız ağır hasarlı şekilde ayakta duruyordu. Dün akşam saatlerinde yaşanan depremle de tamamen yıkıldığını gördük.

7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı - 4

Apartmanda kalan eşyalarımızı kontrollü almaya çalışıyorduk ama çökünce bir şey alamadık.

7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı - 5

Dünkü depremle burada bulunan bütün binalar yıkılırken, misafirhanenin yangın merdiveni ayakta kalmış. Bu beni çok şaşırttı."

7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı - 6
7 katlı binadan geriye yangın merdiveni kaldı - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER