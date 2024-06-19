7 saat yanan ve kül olan Tuzla'daki fabrika havadan görüntülendi

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bir fabrikada çıkan ve bitişikteki 2 fabrika ile ormanlık alana da sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yanan alan havadan görüntülendi.

7 saat yanan ve kül olan Tuzla'daki fabrika havadan görüntülendi - 1

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geniş bir alana kurulu fabrikada etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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7 saat yanan ve kül olan Tuzla'daki fabrika havadan görüntülendi - 2

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı.

7 saat yanan ve kül olan Tuzla'daki fabrika havadan görüntülendi - 3

Yangının ilk başladığı fabrikanın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görülürken, patlama riski nedeniyle alevlerin yükseldiği alana görevliler dışında kimse yaklaştırılmadı.

7 saat yanan ve kül olan Tuzla'daki fabrika havadan görüntülendi - 4

İstanbul'dan 56 araç ve 167 personel ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

7 saat yanan ve kül olan Tuzla'daki fabrika havadan görüntülendi - 5

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Soğutma çalışmaları devam ederken fabrika drone ile havadan görüntülendi.

7 saat yanan ve kül olan Tuzla'daki fabrika havadan görüntülendi - 6

Görüntülerde, fabrikanın küle döndüğü, iş makinalarının ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

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