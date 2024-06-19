7 saat yanan ve kül olan Tuzla'daki fabrika havadan görüntülendi
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bir fabrikada çıkan ve bitişikteki 2 fabrika ile ormanlık alana da sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yanan alan havadan görüntülendi.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Geniş bir alana kurulu fabrikada etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.