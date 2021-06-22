7 soruda Delta varyantı

2) DELTA VARYANTI DAHA MI BULAŞICI?

Delta varyantının ‘çift mutasyonlu’ olduğunu vurgulayan Kömürcüoğlu, "Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı" dedi.

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu'nun Delta varyantı ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle;