7 soruda İçişleri Bakanlığı tarafından depremzedelere yapılacak yardımlar (Depremzedelere yapılacak yardımlar nelerdir?

3. HASARLI EVLER İÇİN KİRA YARDIMI YAPILACAK MI?

İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.