7 ton tüketildi, önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar akın etti

Festivale katılan vatandaşlar ise hava şartlarının uygun olduğunu, hamsiye doyduğunu söylediler. Güzel bir organizasyon olduğunu belirten vatandaşlar, herkesin tatması gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Festival kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca, halk oyunları ve tiyatro gösterileri, Kent Orkestrası konserleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince denizde gerçekleştirilen ‘flyboard’ gösterisi de yapıldı.