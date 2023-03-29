7 üyesini kaybetmişti: Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da sahne aldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden canları anmak ve geride kalanlara omuz vermek üzere bir arada bulunduklarını söyledi.

Hatay'ın bundan sonra şahsi meseleleri olduğunu belirten Tuncel, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz bu anlamlı buluşmada en büyük pay, yaşanan felaketlerde 7 kıymetli üyesini yitiren birçoğunun da enkazdan zor şartlarda kurtulduğu ve Seyhan'dan Asi'ye el birliğiyle çağrısıyla dayanışma konserini düzenleyen Antakya Medeniyetler Korosu ailesine ait. Bu koca yürekli kahramanlar tıpkı kadim şehir Hatay gibi yıkıldığı yerden yeniden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak gayretiyle bugün buradan başlıyorlar."