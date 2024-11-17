7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum"

“KARADENİZ'E KADAR ÜRÜN GÖNDERİYORUZ”

Ürünlerini genellikle köylülerin talep ettiğini belirten Altuntaş, “Demirden kazma, balta, dahre, bahçe malzemeleri, tarım aletleri, kebap şişi ve bunun gibi malzemeler yapıyorum. Karadeniz'e kadar ürün gönderiyoruz. Ayrıca yakın illere de ürün gönderiyoruz. Başka hiçbir yerde bu kadar çeşit yok” ifadelerini kullandı.



Yıllardır mesleğini severek yaptığını ve gücü yettiğince mesleğine devam etmek istediğini ifade eden Altuntaş, “Müşterilerim tarafından sevilen bir ustayımdır. Bu mesleği yaparak elhamdülillah üç oğlan ve bir kız yetiştirdim. Demircilik mesleği peygamber mesleğidir ve ben işimi yaparken sürekli Allah'ı zikrederim. Gücümün yettiği yere kadar demircilik mesleğini yapmayı düşünüyorum” diye konuştu.