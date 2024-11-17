7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum"
Gaziantep'te çocukluğunda babasından öğrendiği mesleğini yarım asırdır sürdüren sıcak demir ustası Mehmet Altuntaş, değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle mesleğini sürdürmeye devam ederek demire şekil veriyor.
Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Altuntaş, Şahinbey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde babasından kendisine kalan iş yerinde yarım asırdır demir işlemeye devam ediyor. Altuntaş, 7 yaşında başladığı mesleğini değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürerek 53 yıldır devam ettiriyor.