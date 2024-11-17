7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum"

Gaziantep'te çocukluğunda babasından öğrendiği mesleğini yarım asırdır sürdüren sıcak demir ustası Mehmet Altuntaş, değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle mesleğini sürdürmeye devam ederek demire şekil veriyor.

7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum" - 1

Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Altuntaş, Şahinbey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde babasından kendisine kalan iş yerinde yarım asırdır demir işlemeye devam ediyor. Altuntaş, 7 yaşında başladığı mesleğini değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürerek 53 yıldır devam ettiriyor.

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7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum" - 2

Altuntaş, babasından öğrendiği usulle iş yerindeki ocakta ısıttığı demiri örs üzerinde döverek balta, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri üretiyor. Kazma, kürek ve balta gibi tarım aletleri yaparak geçimini sağladığını ve 53 yıldır baba mesleğini severek yaptığını belirten Altuntaş, bir zamanların gözde mesleği olan demirciliğin artık cazibesini kaybettiğini söyledi.

7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum" - 3


Altuntaş, 7 yaşlarında babasından öğrendiği mesleğini tüm zorluklara rağmen ilk günkü gibi aşk ve şevkle devam ettiğini belirtti. 53 yıldır baba mesleğini, mesleğine olan sevdası ile sürdürdüğünü belirten Altuntaş, 4 çocuğunu baba yadigârı mesleği sayesinde büyüttüğünü ve evlendirdiğini söyledi.

7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum" - 4

“BU MESLEĞİ TEK BAŞIMA YAPIYORUM”

Mesleğe başladığı yıllarda demirciliğin gözde meslekler arasında yer aldığını ve demircilere o dönemlerde yoğun olduğunu söyleyen Altuntaş, “53 yıldan beri bu mesleği yapıyorum, demircilik mesleği benim babamın mesleğidir. Artık demircilik mesleğinin nesli tükendi. Bu mesleği tek başıma yapıyorum” dedi.

7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum" - 5

“DEMİRCİLİK MESLEĞİ BEREKETLİDİR”

Mesleğinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu anlatan Altuntaş, “Demircilik maneviyatı yüksek bir meslektir, Allah elimizden almasın. Henüz 7 yaşından beri bu mesleği yapıyorum ve şu anda ise 61 yaşındayım. Öğleye kadar okula giderdim, öğleden sonra ise babamın yanında çalışırdım. Demircilik mesleği bereketlidir ve ilahi bir hava vardır. Demircilik mesleğinden hayatım boyunca hiç şikayet etmedim” şeklinde konuştu.

7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum" - 6

“KARADENİZ'E KADAR ÜRÜN GÖNDERİYORUZ”

Ürünlerini genellikle köylülerin talep ettiğini belirten Altuntaş, “Demirden kazma, balta, dahre, bahçe malzemeleri, tarım aletleri, kebap şişi ve bunun gibi malzemeler yapıyorum. Karadeniz'e kadar ürün gönderiyoruz. Ayrıca yakın illere de ürün gönderiyoruz. Başka hiçbir yerde bu kadar çeşit yok” ifadelerini kullandı.

Yıllardır mesleğini severek yaptığını ve gücü yettiğince mesleğine devam etmek istediğini ifade eden Altuntaş, “Müşterilerim tarafından sevilen bir ustayımdır. Bu mesleği yaparak elhamdülillah üç oğlan ve bir kız yetiştirdim. Demircilik mesleği peygamber mesleğidir ve ben işimi yaparken sürekli Allah'ı zikrederim. Gücümün yettiği yere kadar demircilik mesleğini yapmayı düşünüyorum” diye konuştu.

7 yaşında başladığı işini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor: "Bu mesleği tek başıma yapıyorum" - 7

Hazırladığı tarım aletlerini Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiğini belirten Altuntaş, her bölgede ayrı tarım aletlerinin kullanıldığını ve daha çok sipariş üzerine çalıştığını ifade etti.

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