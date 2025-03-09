7 yaşındaki "Dombili" diyet yapamıyor: "Biri kıymalı pidenin kıymasını, diğeri köfte veriyor"

"HER GÜN GELİP ONA BAKAN KİŞİLER VAR"

Nuhoğlu, başka iş yerlerine de giderek zaman geçiren kediyi görmek için her gün sokağa gelen insanlar olduğunu belirterek, "İstisnasız her gün gelip ona bakan kişiler var. Bir gün görmediklerinde 'buradaki şişko kedi nerede, Dombili nerede?' diye düzenli olarak soruyorlar." ifadesini kullandı.



Kedinin bakım ve tedavisini yapan Veteriner Hekim Uğur Cem Tahmaz ise yaklaşık 7 yaşındaki kedinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu söyledi.





