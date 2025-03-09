7 yaşındaki "Dombili" diyet yapamıyor: "Biri kıymalı pidenin kıymasını, diğeri köfte veriyor"
Trabzon'da yaklaşık 4 yıldır esnafın bakımını üstlendiği 8,5 kilogram ağırlığındaki tekir cinsi kedi, insanların verdiği yiyecekler nedeniyle kilo problemi yaşıyor.
Aşırı kilosu nedeniyle "Dombili" adı verilen 7 yaşındaki kedi, kentin en kalabalık yerlerinden Uzun Sokak'ta esnaf, vatandaşlar ve caddedeki restoranlara gelen müşteriler tarafından besleniyor.
Günün büyük kısmını genellikle bir esnafın iş yerindeki cansız mankenlerin bulunduğu vitrine uzanarak geçiren Dombili, müşterilerin ve yoldan geçenlerin de ilgi odağı oluyor.