7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü
Bursa'da 7 yaşındaki Yüsra, grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Aile kızlarının ölümünün Yenidoğan çetesiyle bağlantılı olabileceğini iddia etti. Baba Cemil Türkoğlu, ölmeden önce Yüsra'nın ısrarla İstanbul'da bir hastaneye sevk edilmek istendiğini söyledi. O hastane, Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan hastanelerden biriydi.
Grip şikayetiyle hastaneye götürdükleri kızları yaşamını yitirmişti. Çocuğa yanlış serum verildiğini öne süren 7 yaşındaki Yüsra'nın ailesi çarpıcı bir iddia daha ortaya attı. İddiaya göre, fenalaşan Yüsra ısrarla İstanbul'da Yenidoğan çetesiyle bağlantılı özel hastaneye sevk edilmek istendi.