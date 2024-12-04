7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü

Bursa'da 7 yaşındaki Yüsra, grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Aile kızlarının ölümünün Yenidoğan çetesiyle bağlantılı olabileceğini iddia etti. Baba Cemil Türkoğlu, ölmeden önce Yüsra'nın ısrarla İstanbul'da bir hastaneye sevk edilmek istendiğini söyledi. O hastane, Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan hastanelerden biriydi.

7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü - 1

Grip şikayetiyle hastaneye götürdükleri kızları yaşamını yitirmişti. Çocuğa yanlış serum verildiğini öne süren 7 yaşındaki Yüsra'nın ailesi çarpıcı bir iddia daha ortaya attı. İddiaya göre, fenalaşan Yüsra ısrarla İstanbul'da Yenidoğan çetesiyle bağlantılı özel hastaneye sevk edilmek istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü - 2

Bursa'da grip belirtileri gösteren 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, 19 Mayıs'ta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Muayene sonrası çocuğa serum takıldı.

Ancak Yüsra yarım saat sonra fenalaştı. Yoğun bakıma alınan çocuk hayatını kaybetti. Ailenin iddiasına göre küçük kız fenalaşınca Bursa Şehir Hastanesi görevlileri çocuğu İstanbul'a sevk etmek istedi.

7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü - 3

Olayın şokuyla sevk kağıdına imza atan aile daha sonra vazgeçti. Ancak hastane ailenin bu talebini kabul etmedi. Aile ile hastane görevlileri arasında tartışma çıkınca görevliler tarafından beyaz kod verildi.

7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü - 4

Yaklaşık 11 saat sedyede kalan Yüsra 5 saat yoğun bakımda tedavi göjrdükten sonra yaşamını yitirdi.

7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü - 5

İstanbul'da sevk edilmek istenen özel hastanenin Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatıldığını söyleyen baba, "10-15 tane tam teşekküllü özel hastane var Bursa'da. 4 tane üniversite hastanesi var. Bunlar varken bizi oraya sevk etmelerinin sebebi nedir?" diye konuştu.

7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü - 6

Sağlık Bakanlığı onay verirse Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturma, Yenidoğan Çetesi soruşturmasına dahil edilecek.

7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde çarpıcı iddia: Grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü - 7
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