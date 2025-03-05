7 yaşındayken disleksi tanısı konuldu: Modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor
İzmir'de, 7 yaşındayken öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi tanısı konulan Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi Sevinç Su Karlıova (16), yazarlık ve çizim yeteneği sayesinde öz güven kazandı. İlk kitabını çıkaran, ikincisinin ise çok kısa bir sürede basıma hazır hale geleceğini söyleyen Karlıova, "Lise bitince dünya çapında modacı ve yazar olmak istiyorum. İkisini de bırakamam" dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken ilkokula başlayan Sevinç Su Karlıova'nın akranlarıyla uyum problemi yaşadığı fark edildi. İlkokul 1’inci sınıfta okuma yazmayı öğrenemeyen Karlıova, İzmir'de disleksi tanısı konulmasının ardından özel terapi ve eğitimlerle desteklendi. 2 ayda okumayı öğrenen Sevinç Su Karlıova, çizdiği resimler ve yazdığı yazılarla yeteneğini geliştirdi. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde ‘Küçük Eller Güçlü Kalemler Projesi’ kapsamında, hikaye anlatım tarzında yazılmış şiirlerden oluşan 'Ben Senle Büyüyorum Hayat' adlı kitabı yayınlanan, Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Karlıova, ilk dislektik modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor.