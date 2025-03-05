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7 yaşındayken disleksi tanısı konuldu: Modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor

İzmir'de, 7 yaşındayken öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi tanısı konulan Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi Sevinç Su Karlıova (16), yazarlık ve çizim yeteneği sayesinde öz güven kazandı. İlk kitabını çıkaran, ikincisinin ise çok kısa bir sürede basıma hazır hale geleceğini söyleyen Karlıova, "Lise bitince dünya çapında modacı ve yazar olmak istiyorum. İkisini de bırakamam" dedi.

7 yaşındayken disleksi tanısı konuldu: Modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor - 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken ilkokula başlayan Sevinç Su Karlıova'nın akranlarıyla uyum problemi yaşadığı fark edildi. İlkokul 1’inci sınıfta okuma yazmayı öğrenemeyen Karlıova, İzmir'de disleksi tanısı konulmasının ardından özel terapi ve eğitimlerle desteklendi. 2 ayda okumayı öğrenen Sevinç Su Karlıova, çizdiği resimler ve yazdığı yazılarla yeteneğini geliştirdi. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde ‘Küçük Eller Güçlü Kalemler Projesi’ kapsamında, hikaye anlatım tarzında yazılmış şiirlerden oluşan 'Ben Senle Büyüyorum Hayat' adlı kitabı yayınlanan, Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Karlıova, ilk dislektik modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

7 yaşındayken disleksi tanısı konuldu: Modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor - 2

Kızının en büyük destekçilerinden Miyase Karlıova (55), "İlkokula başlayınca diğer çocuklarla uyumlanamadığı için onu dışarıya çıkarmaya başladılar. 1’inci sınıfta okuma yazmayı öğrenemedi. İzmir'e geldik. Otizmden şüphelenildi. Bir merkezden özel ders almaya başladı. Her hafta sonu buraya getiriyordum. 2 ayda okuma yazmayı öğrendi çünkü öğrenme şekli farklıydı. Aslında dislektik çocuklar çok zekidir. Sadece özel çocuklar bilinir. Einstein, Leonardo Da Vinci, Muhammed Ali ve çok sayıda ünlü disleksi. Disleksi ile tanışınca dernek çalışmalarına katıldım. Temsilcilik aldım ve farkındalığın artması için etkinliklere katıldım. Çünkü dislektik çocuklar toplumumuzda yaramaz çocuk diye adlandırılıyor ve yetenekleri yabana gidiyor" diye konuştu.

7 yaşındayken disleksi tanısı konuldu: Modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor - 3

"HER GÜN BİR ŞİİR YAZIYOR"

Bodrum'da ve İzmir'de, disleksi için farkındalık çalışmalarına katılan Miyase Karlıova, çok sayıda okulda eğitimcilere yönelik konferanslar düzenlediklerini belirtip, şunları söyledi:


7 yaşındayken disleksi tanısı konuldu: Modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor - 4

"Sevinç, akran zorbalığı gördükten sonra kendini yazarak ve resimler çizerek ifade etmeye başladı. 12 yaşında ilk kitabı basıldı. Ben de bir anne olarak özel çocuklara şans verilmesini ve hepsinin devletin verdiği hakları kullanmalarını istiyorum. Geçen yıl bir defile yaptık. Disleksinin tedavisi yok ama uyumlanıyorlar. Moda tasarımına devam etmesini isterim ama yazmayı bırakmasın. Liseyi bitirince bir işe girip çalışabilir. 3 kitap çıkaracak kadar şiiri var. Hemen hemen her gün bir şiir yazıyor. Babası ve ben akışta ve eserlerin sıralamasında ona destek oluyoruz."


7 yaşındayken disleksi tanısı konuldu: Modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor - 5

"HAYATIN HER YERİNDE VAR OLMAMIZ LAZIM"

Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü'nü sınavla kazanan ve istediği bölümde okuduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Sevinç Su Karlıova da "Bu okulu isteyerek seçtim. Her gün kıyafetler çiziyorum. Kıyafet tasarlamayı çok seviyorum. Modacı ve yazar olmayı istiyorum. Lise bitince dünya çapında modacı ve yazar olmak istiyorum. İkisini de bırakamam. Markam belli. İnsanlara dokunmak istiyorum. Hayallerim var. Hayatın her yerinde var olmamız lazım. Hayat sadece matematik ya da fen değil. Bu arada sürekli yazmaya devam ediyorum. İkinci kitabım hazır adına karar vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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