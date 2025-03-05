7 yaşındayken disleksi tanısı konuldu: Modacı ve yazar olma yolunda ilerliyor

"HAYATIN HER YERİNDE VAR OLMAMIZ LAZIM"

Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü'nü sınavla kazanan ve istediği bölümde okuduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Sevinç Su Karlıova da "Bu okulu isteyerek seçtim. Her gün kıyafetler çiziyorum. Kıyafet tasarlamayı çok seviyorum. Modacı ve yazar olmayı istiyorum. Lise bitince dünya çapında modacı ve yazar olmak istiyorum. İkisini de bırakamam. Markam belli. İnsanlara dokunmak istiyorum. Hayallerim var. Hayatın her yerinde var olmamız lazım. Hayat sadece matematik ya da fen değil. Bu arada sürekli yazmaya devam ediyorum. İkinci kitabım hazır adına karar vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.