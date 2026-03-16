7 yıl sonra ortaya çıkan kan donduran gerçek: Kayıp Özbek kadını eşi öldürüp parçalara ayırmış!

Şüpheli, bir gün sonra marketten bahçe kumu aldığını, kokunun geçmemesi nedeniyle de kireçlediğini, kokunun devam etmesi üzerine de cesedi çıkartıp mutfakta parçalayıp 3 poşete koyup evine 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını, daha sonra da çocuklarını arkadaşı Anıl Y. ile birlikte Aydın'dan otobüsle Gebze Otogarı'na gelen ailesine teslim ettiğini sorgusunda anlattı.

Sorgu sırasında cinayeti neden işlediği sorulan şüpheli, eşinin ablası Sevara Zakhıdova'nın maktulün eski sevgilisiyle aralarındaki özel görüntüleri kendisine attığını, ablasının eşinin bu kişiyle evliyken de görüştüğünü söylediğini, aralarında da şiddetli geçimsizlikten kaynaklı kavga sırasında olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

ARKADAŞI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Diğer şüpheli Anıl Y. ise ifadesinde, cinayet olayından haberinin olmadığını, şüpheli arkadaşına yalnızca kullanması için kimliğini vererek çocuklarını Gebze Otogarı'na götürmesine yardım ettiğini beyan etti.