7 yıldır çözülemeyen sır! Kerem neden öldürüldü? "Camdan baktığında bir şey gördü"

SON GÖRÜNTÜSÜ DAVA DOSYASINA GİRDİ
Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol uygulanmasına devam edilmesine karar verip duruşmayı ertelerken; Kerem Karakaya'nın, arkadaşı F.B.'yi beklediği ve gelmeyince evine doğru yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Kerem Karakaya'nın, arkadaşıyla buluşmak için bisikletiyle geldiği yerde bir süre beklediği, arkadaşı gelmeyince ise bisikletiyle evine doğru ilerlediği görüldü.
Bir başka görüntüde ise Kerem'in bisikletini bırakıp FB.'nin evine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.
15 DAKİKA BOYUNCA AMBULANS ARANMADI
Görüntülerdeki zaman ve olay yerinde yaptıkları mesafe hesabıyla tutuksuz sanığın verdiği ifadelerin örtüşmediğini söyleyen avukat Şermin Tankut, silah sesinin duyulduğu saat ile ambulansın aranması arasında 15 dakika olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kerem'in yürürken kamera kayıtları var. Kamera kaydı olmasına rağmen, 7 yıldır bir tatbikat yapılmamış. Biz kendi imkanlarımızla yaptık. Baba yürüdü, bir çocuk bulup yürüttük, biz yürüdük.
Olay yerine Kerem’in gitme dakikası 8 veya 9 dakika. Bu ne demektir? Kerem, olay yerine 08.33 veya 08.34'te varmaktadır. F.B.'nin komşuları olan Ş.Y. ifadesinde, aynı gün toprak yola döndüğünde eve doğru yürüyen bir çocuk olduğunu söylüyor.
O toprak yoldan F.B.'nin evine maksimum 3 dakika. Komşu Ş.Y., Kerem’i arabasıyla geçip evinin önüne park ettiğini, eve girip cam açtığını, o sırada bir el silah sesi duyduğunu söylüyor.
Bizim düşüncemize göre, olay saat 08.38 civarında meydana geliyor. Çünkü Kerem’in babası çalıştığı otelde olayı izliyor, kendi çocuğunun olduğunu bilmeden. Silah sesinden sonra baba saatine bakıyor. Çünkü çalışan elemanlara çay yapacak, zaman gecikti mi diye. Balkona çay telvesini dökmeye çıkıyor.
08.42'de olay yerinde komşu Ş.Y.'nin arabasını park etmiş, arka kapıları açık vaziyette görüyor. Bu ne demektir, 08.42'de çocuk artık vefat etmiş. Ambulansı arama saati de 08.53. 15 dakika neden ambulans aranmadı? İfadelerinde hemen aradıklarını söylüyorlar."